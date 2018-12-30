Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты

Жительница Бейт-Шеана, отправившаяся в начале декабря в пешую прогулку на севере города, заметила выступающую из земли часть каменной скульптуры. Она немедленно обратилась в Управление древностей, на место были направлены сотрудники отдела по борьбе с хищениями.

Археологи извлекли из земли погребальную статую, датируемую позднеримским периодом (третий-четвертый века нашей эры). Рядом была обнаружена еще одна такая статуя. Проливные дожди начала месяца смыли верхний слой грунта и обнажили археологический артефакт.

"Погребальные бюсты, известные также как протомы, были изготовлены из добытого на месте известняка. Они в точности передают черты лица, прическу и одежду. Такие статуи находили как в районе Бейт-Шеана, так и на севере Иордании", - рассказывает заместитель начальника отдела по борьбе с хищениями доктор Эйтан Кляйн.

Скульптуры обычно устанавливали в погребальных пещерах или рядом с ними. Специалист отмечает, что в позднеримский период в них появляется все больше восточных мотивов, что свидетельствует об упадке классической культуры и усилении местных традиций.

По словам сотрудника отдела Нира Дистельфельда, находка имеет принципиальную важность: "Это еще один фрагмент мозаики, открывающей перед нами прошлое Земли Израиля, ее материальную культуру. Найденные памятники принадлежат народу, не хочу даже думать, что было бы, попади они в неправильные руки".

Жительнице Бейт-Шеана будет выдана благодарственная грамота. Управление древностей напоминает об ответственности за присвоение археологических находок и призывает жителей Израиля быть внимательными – исторические сокровища могут оказаться прямо под ногами.