18+
30 декабря 2018 г.
Проснитесь ? нас ждет война на севере
Новый год в подмандатной Палестине
Осталось уговорить Пеле
Раскол в правом лагере
Навстречу выборам и ценам
Тайные книги и трава "эллиледжа"
Беженцы - одно, миграция - другое
Союз наци и монархистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:18 Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты
09:35 СМИ: новая партия Беннета и Шакед будет называться ЦАЛАШ
08:36 Горный курорт Хермон после субботнего "аншлага" временно закрыт для посетителей
08:13 Выборы-2019: новые партии на правом и левом фланге
08:07 В Хайфе двое иностранцев отравились угарным газом, один из них умер
06:56 Митинги в Иерусалиме и Бейт Шемеше, трое задержанных
06:34 Поезд Тель-Авив – Наария остановился на полтора часа из-за технической неисправности
05:48 Прогноз погоды на 30 декабря: холодно, дожди, снегопад на Хермоне
05:41 Дани Данон не будет участвовать в праймериз "Ликуда", он остается на посту в ООН
23:07 Умер подросток, пострадавший во время купания в бассейне
Загрузка...
В Израиле

Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты
Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты
Как грибы после дождя: в Бейт-Шеане обнаружены римские погребальные бюсты
ВСЕ ФОТО

Жительница Бейт-Шеана, отправившаяся в начале декабря в пешую прогулку на севере города, заметила выступающую из земли часть каменной скульптуры. Она немедленно обратилась в Управление древностей, на место были направлены сотрудники отдела по борьбе с хищениями.

Археологи извлекли из земли погребальную статую, датируемую позднеримским периодом (третий-четвертый века нашей эры). Рядом была обнаружена еще одна такая статуя. Проливные дожди начала месяца смыли верхний слой грунта и обнажили археологический артефакт.

"Погребальные бюсты, известные также как протомы, были изготовлены из добытого на месте известняка. Они в точности передают черты лица, прическу и одежду. Такие статуи находили как в районе Бейт-Шеана, так и на севере Иордании", - рассказывает заместитель начальника отдела по борьбе с хищениями доктор Эйтан Кляйн.

Скульптуры обычно устанавливали в погребальных пещерах или рядом с ними. Специалист отмечает, что в позднеримский период в них появляется все больше восточных мотивов, что свидетельствует об упадке классической культуры и усилении местных традиций.

По словам сотрудника отдела Нира Дистельфельда, находка имеет принципиальную важность: "Это еще один фрагмент мозаики, открывающей перед нами прошлое Земли Израиля, ее материальную культуру. Найденные памятники принадлежат народу, не хочу даже думать, что было бы, попади они в неправильные руки".

Жительнице Бейт-Шеана будет выдана благодарственная грамота. Управление древностей напоминает об ответственности за присвоение археологических находок и призывает жителей Израиля быть внимательными – исторические сокровища могут оказаться прямо под ногами.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2018 г.
Синагогу с головой Самсона спасли от "черных археологов"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2018 г.
Чудом сохранившийся фитиль подтвердил написанное в Мишне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
Золото, спрятанное перед резней: в Кейсарии обнаружен клад эпохи крестоносцев





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018