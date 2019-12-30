Герои и антигерои 2019 года, по версии NEWSru.co.il

В течение недели читатели сайта NEWSru.co.il имели возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои и антигерои 2019 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Армия и службы безопасности, 8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура, 10) Современные технологии, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2019 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

В голосовании, которое проводилось 24-30 декабря, приняли участие 2.543 респондента (2.041 из них сделал выбор во всех 15 номинациях).

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 12 из 15 номинаций.

Имена победителей выделены.

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ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 2019 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Дональд Трамп – президент США, признавший Голанские высоты израильской территорией и подтвердивший законность еврейских поселений в Иудее и Самарии – 67%

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов и друг Израиля, одержавший убедительную победу на выборах – 18%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10%

Грета Тунберг – шведская школьница, привлекающая внимание к проблемам экологии от лица подрастающего поколения – 5%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, поддерживающий ХАМАС и начавший войну против курдов в Сирии – 64%

Касем Сулеймани – командующий иранскими "Силами Кудс", создающий в Сирии плацдарм для нападения на Израиль – 15%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13%

Анджей Дуда – президент Польши, возложивший на главу МИД Израиля вину за рост антисемитских настроений в стране – 8%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Рон Хульдаи – мэр Тель-Авива, по инициативе которого в Гуш-Дане были введены субботние автобусы – 34%

Против всех/Не могу сделать выбор – 32%

Авихай Мандельблит – юридический советник правительства, предъявивший обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу – 19%

Реувен Ривлин – президент Израиля, пытающийся быть "отцом и дедом" для всех израильтян – 15%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ошрат Котлер – тележурналистка, заявившая: "Мы посылаем наших детей в армию, на территории, а получаем обратно зверей. Таковы результаты оккупации" – 42%

Гонен Сегев – бывший министр и депутат Кнессета, приговоренный к 11 годам тюрьмы за шпионаж – 31%

Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

Эфи Навэ – бывший глава коллегии адвокатов, которому будут предъявлены обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия – 10%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Авигдор Либерман – лидер НДИ, не поддержавший ни праворелигиозный, ни левоцентристский блок, настаивая на широком правительстве национального единства – 40%

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", рекордный срок занимающий пост премьер-министра и продолжающий руководить страной, несмотря на предъявленные ему обвинения – 37%

Бени Ганц – лидер блока "Кахоль Лаван", бывший начальник генштаба и новичок в политике, дважды в этом году не проигравший на выборах Нетаниягу – 8%

Гидеон Саар – бывший министр, бросивший вызов Нетаниягу на выборах в "Ликуде" – 8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Против всех/Не могу сделать выбор – 42%

Рони Хизкиягу – главный аудитор министерства финансов, взявший под контроль все госрасходы в условиях отсутствия утвержденного госбюджета – 40%

Абир Кара – основатель страницы "Я Шульман" в Facebook, объединившей 163 тысячи предпринимателей – 10%

Арнон Бен-Давид – председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), который вывел из кризиса Ашдодский порт – 9%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Разведчики и саперы ЦАХАЛа, обнаружившие и уничтожившие туннели "Хизбаллы" около границы с Ливаном – 70%

Подполковник Г. – первая женщина, ставшая командиром эскадрильи в ЦАХАЛе – 19%

Copterpix – компания, созданная бывшими военными, выигравшая конкурс на поставку мультикоптеров ЦАХАЛу – 4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7%

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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

Малка Коэн-Армон – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый метод лечения рака поджелудочной железы – 74%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10%

Янив Эрлих – профессор, руководитель группы исследователей, разработавшей новый способ хранения информации в ДНК – 10%

Лиран Кармель – профессор, группа которого на основании анализа остатков ДНК возрастом 70 тысяч лет восстановить генетический профиль девушки из Денисовской пещеры – 7%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

"Шалва" – израильский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов с различными видами физических ограничений, отказавшийся участвовать в "Евровидении" – 34%

Против всех/Не могу сделать выбор – 30%

"Гефилте Драйв" – неоклезмерская музыкальная группа, исполняющая песни на идише, иврите и русском языках – 12%

Надав Лапид – израильский режиссер, фильм которого "Синонимы" получил гран-при Берлинского кинофестиваля и множество других наград – 10%

Аркадий Коган – режиссёр, снявший документальный фильм "От рабства к свободе" о Натане Щаранском – 9%

Рубен Гальего – писатель, автор книг "Белое на черном", "Я сижу на берегу", "Вечный гость", живущий в Ашкелоне – 6%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Watergen – разработчик установки по добыче воды из воздуха, которые покупают во всем мире – 64%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13%

Habana Labs – разработчик микропроцессоров для аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (куплена Intel за 2 млрд долларов) – 10%

Mellanox – производитель телекоммуникационного оборудования (куплена Nvidia за 6,9 млрд долларов) – 10%

Aleph Farms – компания, начавшая выращивать говядину на Международной космической станции – 4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам, художественная гимнастика – медали чемпионатов мира и Европы, "золото" Европейских игр – 43%

Саги Муки, дзюдо – "золото" чемпионата мира, "золото" Европейских игр – 20%

Против всех/Не могу сделать выбор – 18%

Юлия Сачкова, кикбоксинг – "золото" чемпионата мира – 8%

Анастасия Кирилюк, ушу – "золото" чемпионата мира – 7%

Артем Долгопят, гимнастика – "серебро" чемпионатов Европы и мира – 3%

Катя Спичаков, виндсерфинг – "серебро" чемпионата мира – 1%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Выход США и Израиля из UNESCO – 26%

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины – 25%

Пожар в соборе Парижской Богоматери – 13%

Решение Антидопингового агентства WADA лишить Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира – 11%

Ликвидация основателя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади – 9%

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – 9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4%

Крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, которое привело к приостановке использования самолетов этой модели – 2%

Политический кризис в Венесуэле – 1%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Повторяющиеся парламентские выборы – 58%

"Евровидение-2019" в Тель-Авиве – 13%

Падение космического аппарата "Берешит" на поверхность Луны – 8%

Возвращение останков военнослужащего Захарии Баумеля – 8%

Процесс по делу Наамы Иссахар (Иссасхар), проходящий в России – 5%

Против всех/Не могу сделать выбор – 5%

Массовые протесты представителей эфиопской общины – 3%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 19%

Марк Захаров – режиссер – 15%

Сергей Юрский – актер – 13%

Владимир Буковский – правозащитник, писатель – 11%

Георгий Данелия – режиссер – 7%

Владимир Этуш – актер – 7%

Алексей Леонов – космонавт, художник – 6%

Мишель Легран – композитор – 6%

Элина Быстрицкая – актриса – 5%

Также были названы: Вилли Токарев – певец, Карел Готт – певец, Алексей Булдаков – актер, Карл Лагерфельд – модельер, Юрий Лужков – бывший мэр Москвы, Сергей Доренко – журналист, Децл (Кирилл Толмацкий) – рэпер, Сергей Захаров – певец, Жуан Жилберту – музыкант, основатель стиля босса-нова, Марлен Хуциев – режиссер, Елена Касьян – писательница, автор песен, Крис Кельми – певец, Игорь Малашенко – один из основателей НТВ

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 25%

Семен Розенфельд – последний выживший в восстании в Собиборе – 20%

Моше Аренс – бывший министр иностранных дел и обороны – 19%

Геула Коэн – политик и общественный деятель – 17%

Нехама Ривлин – супруга президента Израиля – 7%

Михаил Хейфец – писатель, журналист, правозащитник – 7%

Также были названы: Александр Гентелев – кинодокументалист, Мальва Ланда – правозащитница, Михаил Юдсон – писатель, редактор, Леонид Колганов – писатель, Йона Атари – певица, Рашель Гедалева – певица и экскурсовод, Владимир Гитин – литературовед, Шломо Бар Шавит – актер.

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