Поселенцы митингуют возле Кнессета, коалиция пытается заморозить закон о легализации форопстов

В понедельник, 30 января, сотни поселенцев и их сторонников проводят демонстрацию протеста возле здания Кнессета. Участники митинга протестуют против предстоящего разрушения форпоста Амона, а также девяти домов, расположенных на территории поселения Офра.

Глава совета поселений Иудеи и Самарии Ави Роэ призвал правительство "использовать тот факт, что у власти в США находится Дональд Трамп для расширения строительства в Иудее и Самарии".

Одновременно в Кнессете продолжается подготовка к голосованию по закону о легализации форпостов. Глава правительственной коалиции Давид Битан предложил оппозиции перенести голосование на неделю в том случае, если оппозиционеры снимут с повестки дня более тысячи поправок, которые внесены ими. Глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли отклонила это предложение. "Оппозиция ни о чем не договаривается с коалицией в контексте этого законопроекта. Мы за то, чтобы коалиция переносила дату голосования до бесконечности, но пусть Давид Битан делает это сам, без нашей помощи".

Позднее стало известно, что Битан намерен объявить о переносе голосования под предлогом нехватки времени.

В настоящий момент специальная комиссия, созданная для подготовки этого законопроекта, продолжает голосовать по поправкам, поданным оппозицией. Лишь после того, как завершится голосование по всем поправкам, можно будет выносить законопроект на обсуждение пленарного заседания Кнессета.