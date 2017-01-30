Кнессет проголосовал за передачу главе МВД полномочий регулировать работу магазинов по субботам

В понедельник, 30 января, на пленарном заседании Кнессета было утверждено решение правительства наделить министра внутренних дел Арье Дери полномочиями регулировать работу магазинов в Тель-Авиве по субботам.

Это решение поддержали 44 парламентария и 37 были против. Один человек при голосовании воздержался.

Решение о передаче Арье Дери полномочий решать, какие магазины будут работать в Тель-Авиве в выходные, обсуждалось на заседании правительства накануне, 29 января. Единственным министром, высказавшимся против этого решения, был министр обороны и глава НДИ Авигдор Либерман. В частности, он говорил, что ситуация в Тель-Авиве продиктована нуждами жителей. Он также предупредил, что "изменения статус-кво нанесен ущерб большинству жителей Тель-Авива, которые не являются религиозными".