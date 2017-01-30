Юридический советник правительства объявил о закрытии дела против Ицхака Герцога

В понедельник, 30 января, юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил о прекращении расследования в отношении Ицхака Герцога, который подозревался в нарушении закона о финансировании партий, а также использовании средств, полученных от одного из спонсоров, для развертывания кампании против Шели Яхимович.

В заключении юридического советника говорится, что дело закрыто за недостаточностью доказательств.

Вместе с тем, юридический советник рекомендовал передать в суд дела против Шимона Батата, бывшего главы предвыборного штаба Ицхака Герцога, а также бизнесмена Гилада Рамота, от которого, были получены неучтенные пожертвования.



