30 января 2017 г.
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В Израиле

Рабочий комитет мэрии Иерусалима угрожает забастовкой в школах

время публикации: 22:41 | последнее обновление: 22:31 блог версия для печати фото
Во вторник, 31 января, забастовка в муниципалитете продолжится

Вечером, 30 января, рабочий комитет мэрии Иерусалима сообщил о том, что встреча с гендиректором министерства финансов не увенчалась успехом.

Представители рабочего комитета объявили, что во вторник, 31 января, забастовка в муниципалитете продолжится. По-прежнему не будет вестись прием посетителей, не будут выписываться штрафы и убираться мусор.

Кроме того, рабочий комитет угрожает проведением забастовки во всех учебных заведениях города 31 января. Однако официально о забастовке в учебных заведениях пока не объявлено.

Рабочий комитет требует от минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

Официально забастовка муниципальных служб в столице Израиля началась в воскресенье, 29 января. Однако уже в пятницу муниципалитет прекратил убирать улицы и вывозить мусор. В мэрии был прекращен прием граждан. На улицах столицы скопились кучи мусора.

В воскресенье, 29 января, муниципалитет объявил, что в рамках забастовочных санкций 30 января занятия в школах начнутся с двухчасовым опозданием. Суд запретил проведение забастовки в школах. Однако не вынес запрет на забастовку в группах продленного дня, и поэтому 30 января группы продленного дня не работали в иерусалимских школах и детских садах.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2017 г.
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Понедельник, 30 января 2017 г.
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