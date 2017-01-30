30 января 2017 г.
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17-летний еврейский юноша предстал перед судом по "террористической статье"

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
17-летний еврейский юноша предстал перед судом по "террористической статье"

Прокуратура Иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение против 17-летнего еврейского юноши, жителя центра страны, задержанного во время митинга на месте теракта в Армон а-Нацив.

Согласно материалам обвинительного заключения, юноша был задержан 8 января за призывы отомстить за теракт, а также за антиарабские лозунги. Во время обыска у него были обнаружены два складных ножа. Во время беседы со следователями задержанный признался, что намеревался "отомстить" арабам за смерть израильтян.

Задержанный обвиняется в незаконном хранении оружия, в преступном сговоре с целью осуществления теракта. Имя задержанного запрещено к публикации, поскольку он является несовершеннолетним.

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