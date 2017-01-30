По требованию спикера Кнессета, голосование по закону о легализации форпостов состоится 30 января

Закон о легализации форпостов будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Кнессета вечером 30 января. Это решение было принято по настоянию спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.

Как сообщалось ранее, глава правительственной коалиции Давид Битан объявил о том, что голосование переносится на 31 января в связи с "напряженным графиком голосований".

Однако позднее стало известно, что по просьбе спикера парламента Юлия Эдельштейна законопроект возвращается на повестку дня. Сообщается, что 31 января спикер Кнессета отправляется с визитом в США, и он попросил провести обсуждение уже сегодня, чтобы лично присутствовать на заседании, которое, как ожидается будет крайне бурным.

В 15:45 начинается в специальной комиссии начинается повторное голосование по сотням поправок, представленных оппозицией. Все огни были отклонены, однако депутаты подали требование ревизии, и голосование будет повторено. Лишь после этого начнется обсуждение на пленарном заседании парламента. Голосование ожидается в ночные часы.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил на заседании фракции "Наш дом Израиль": "Мы проголосуем за этот законопроект, но не надо быть гением, чтобы понимать, что если юридический советник правительства заявляет, что не готов защищать закон в суде, это означает, что вероятность его блокирования БАГАЦем составляет 100%".