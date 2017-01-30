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В Израиле

Суд отменил забастовку в учебных заведениях Иерусалима

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Суд отменил забастовку в учебных заведениях Иерусалима

Окружной суд в Иерусалиме принял апелляцию министерства финансов, требовавшего запретить забастовку в группах продленного дня в учебных заведениях Иерусалима и частичную забастовку в средних и старших классах столичных школ.

По решению суда занятия в учебных заведениях Иерусалима пройдут в обычном режиме. Представители минфина выразили одобрение решению суда: "Провальный мэр города Нир Баркат пытался организовать совершенно излишнюю забастовку, чтобы возложить ответственность за свои просчеты на плечи государства".

30 января продолжится забастовка сотрудников остальных муниципальных служб. Акции протеста спровоцированы тем, что минфин не перечислил столичному муниципалитету обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.

В минфине, в свою очередь, заявляют, что работники муниципалитета должны требовать ответа от мэра, который раздул бюджет и штатное расписание, вместо того, чтобы расплатиться с работниками. В муниципалитете заявляют, что это неправда.

Мэр столицы Нир Баркат потребовал от министра финансов Моше Кахлона немедленно вмешаться в ситуацию и перевести городу обещанные средства.

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