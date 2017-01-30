30 января 2017 г.
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В Израиле

Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер признан виновным в получении взяток

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати

В понедельник, 30 января, окружной суд в Иерусалиме признал бывшего главного раввина Израиля Йону Мецгера виновным во взяточничестве, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Раввин Мецгер был признана виновным в рамках досудебной сделки, по условиям которой, суд приговорит его к трем с половиной годам тюремного заключения.

24 января 2017 года раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием, в рамках которой он признался в получении взяток на сумму около 5 миллионов шекелей. Эта сумма в два раза меньше той, которая, фигурировала в материалах расследования.

Обвинительное заключение было представлено в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвиняется во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждают, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

Ранее уже предпринималась попытка заключения досудебного соглашения с раввином Мецгером, в рамках которой он мог получить 18 месяцев тюрьмы, однако сделка была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание слишком мягким.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2016 г.
Прокуратура намерена заключить досудебную сделку с бывшим главным раввином Израиля Йоной Мецгером







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Понедельник, 30 января 2017 г.
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