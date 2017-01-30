Профессор Малка Маргалит стала лауреатом Госпремии Израиля в области образования

В понедельник, 30 января, министр просвещения Нафтали Беннет, приняв рекомендации специальной комиссии во главе с профессором Йехезкелем Телером, объявил, что лауреатом Государственной премии Израиля 2017 года в области образовательных программ стала профессор Малка Маргалит.

Специалист в области специального образования и проблем с обучаемостью у детей профессор Малка Маргалит известна не только в Израиле, но и за его пределами. Ее работы, посвященные программам, учитывающим индивидуальные проблемы и потребности ученика, оказали существенное влияние на систему специального образования в Израиле, - говорится в сообщении пресс-службы министерства образования.

В сообщении пресс-службы также отмечается большой интерес, который вызвала в научном мире так называемая "Теория надежды", разработанная профессором Маргалит.