30 января 2017 г.
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В Израиле

Профессор Малка Маргалит стала лауреатом Госпремии Израиля в области образования

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати

В понедельник, 30 января, министр просвещения Нафтали Беннет, приняв рекомендации специальной комиссии во главе с профессором Йехезкелем Телером, объявил, что лауреатом Государственной премии Израиля 2017 года в области образовательных программ стала профессор Малка Маргалит.

Специалист в области специального образования и проблем с обучаемостью у детей профессор Малка Маргалит известна не только в Израиле, но и за его пределами. Ее работы, посвященные программам, учитывающим индивидуальные проблемы и потребности ученика, оказали существенное влияние на систему специального образования в Израиле, - говорится в сообщении пресс-службы министерства образования.

В сообщении пресс-службы также отмечается большой интерес, который вызвала в научном мире так называемая "Теория надежды", разработанная профессором Маргалит.

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