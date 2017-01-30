Прогноз погоды на 30 января: прохладно, возможен слабый дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 января, температура воздуха немного повысится, но все еще будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 4-11 градусов, в Тель-Авиве – 8-15, в Хайфе – 7-13, в Эйлате – 9-20. В Беэр-Шеве – 5-14, в Мицпе-Рамоне – 3-11, на побережье Мертвого моря – 10-17, в Ашкелоне – 9-15, в Ариэле – 5-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-17, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник похолодает, временами дожди от севера до Негева, возобновится снегопад на Хермоне. В среду – без существенных изменений. В четверг осадки прекратятся, температура воздуха немного повысится.