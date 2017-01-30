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В Израиле

В Иерусалиме полицейские помогли роженице объехать "протестные" пробки по дороге в больницу

время публикации: 17:55 | последнее обновление: 18:34 блог версия для печати фото
В Иерусалиме полицейские помогли роженице объехать "протестные" пробки по дороге в больницу

Во второй половине дня сотрудники дорожной полиции навестили в родительном отделении больницы "Шаарей Цедек" женщину, которой они утром помогли добраться до приемного отделения.

Пресс-служба полиции сообщила, что утром 30 января акция протеста сотрудников муниципалитета привела к образованию дорожной пробки на улице Бегин. В одной из машин находилась женщина, у которой начались схватки.

Сотрудники дорожной полиции рассказывают, что водитель одной из машин, застряв в пробке, обратился к ним за помощью, объяснив, что его жена рожает. Полицейские, включив сирену на своей машине, предложили водителю следовать за ними.

Спустя несколько часов после этой встречи на дороге сотрудники дорожной полиции вернулись в больницу, чтобы поздравить молодую мать с появлением на свет близняшек.



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