Дело против полицейского, "избившего эфиопского солдата", может быть вновь открыто

В понедельник, 30 января, Авихай Мандельблит уведомил БАГАЦ о том, что он рассматривает возможность отменить решение своего предшественника на посту юридического советника о закрытии дела против сотрудника полиции, подозреваемого в избиении военнослужащего Дамаса Пакадо, выходца из эфиопской общины.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что соответствующее заявление было передано в суд в ответ на апелляцию на решение Иегуды Вайнштейна о закрытии дела.

Поводом для повторного расследования, по словам юридического советника, могут стать "неточности в описании происходивших событий, а также отсутствие каких-либо мер в отношении полицейского".

В сообщении "Решет Бет" подчеркивается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Полицейский, являющийся выходцем из русскоязычной общины, утверждает, что инцидент с "избиением" солдата выглядел иначе, чем это было представлено эфиопской общиной и СМИ. Слово полицейскому 31 мая предоставила редакция "Едиот Ахронот" .

Бывший полицейский считает, что инцидент был успешно использован в интересах протестного движения. Он уверен, что военнослужащий Дамас Пакадо стал инструментом в чужих руках, так как юноше прекрасно известно, что произошло на самом деле, и что он был неправ.

Полицейский говорит, что ему было больно видеть кадры, запечатлевшие встречу военнослужащего с Биньямином Нетаниягу, так как глава правительства проявил сочувствие к тому, кто поднял руку на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент, который стал поводом для массовых акций протеста выходцев из общины эфиопских евреев, произошел в Холоне 26 апреля, в районе с высоким уровнем преступности. Спустя несколько дней после того, как в этом районе была взорвана граната, рядом с лавочкой был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По словам собеседника, у него не было времени на размышления. Прибыв к месту происшествия, он перекрыл дорогу в ожидании саперов. Его напарник через рупор попросил местных жителей не выходить из домов. В этот момент появился Дамас Пакадо.

По словам бывшего полицейского, он не обратил внимание на цвет кожи военнослужащего, а видел перед собой человека, которому он должен спасти жизнь. Сотрудник полиции говорит, что предупредил военнослужащего, что район перекрыт, однако тот ответил ему в хамском тоне и пытался пройти. Тогда, рассказывает уволенный полицейский, он схватил велосипед за руль и оттолкнул. Военнослужащий ударил стража порядка по шее, после чего тот сообщил Пакадо, что он арестован. В ответ на это военнослужащий ударил его кулаком в лицо, утверждает экс-полицейский.

Собеседник "Едиот Ахронот" настаивает на том, что, в соответствии со служебной инструкцией, он должен был действовать таким образом, чтобы у противника не было шанса напасть на него снова, и он ударил военнослужащего, повалив его с ног. Полицейский выражает недоумение по поводу того, что никто не видит на видеозаписи этого инцидента того, что военнослужащий напал на него первым.

На вопрос журналистки, если бы все можно было изменить, как бы он поступил, бывший полицейский ответил, что поступил бы точно так же.





