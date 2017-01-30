Террорист, убивший Шалома Шерки, приговорен к пожизненному заключению

В понедельник, 30 января, окружной суд в Иерусалиме приговорил Халида Кутейну, жителя иерусалимского района Аната к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы. Он был признан виновным в совершении автомобильного теракта в результате которого был убит 25-летний Шалом Шерки. 20-летняя Шира Кляйн получила тяжелые ранения.

Террорист также выплатит семье Шалома Шерки компенсацию в размере 250 тысяч шекелей.

Теракт был совершен 16 апреля 2015 года на улице Хаим Бар-Лев в Иерусалиме.

Террорист направил свой автомобиль на израильтян, стоявших на остановке. В результате теракта погиб 25-летний Шалом Йохай Шерки, житель столицы, сын раввина Ури Шерки, одного из наиболее известных и влиятельных раввинов национально-религиозного движения в Израиле. 20-летняя Шира Кляйн получила тяжелые ранения.

В ходе следствия Халид Кутэйна несколько раз изменял свои показания. В самом начале расследования он заявлял, что он выпил большую дозу лекарственных препаратов и намеревался покончить с собой. Затем он сообщил, что наезд был преднамеренным. По его словам, таким образом он хотел отомстить евреям за "пробки на контрольно-пропускных пунктах".

Халид Кутэйна, обладатель диплома о высшем образовании, был отправлен на психиатрическую экспертизу, которая постановила, что он вменяем и может предстать перед судом.

Адвокаты обвиняемого утверждали, что он не может быть обвинен в убийстве, так как следствием не доказано, что он намеревался сбить израильтян насмерть.

Суд отклонил утверждение защиты, что речь идет о непреднамеренном убийстве. В решении суда говорится: "факты свидетельствуют о том, что нападение было преднамеренным и спланированным. Увидев Шалома Шерки и Ширу Кляйн, обвиняемый съехал с проезжей части, направив на них автомобиль на большой скорости, о чем говорят повреждения, полученные автомобилем, а также причиненные автобусной остановке".