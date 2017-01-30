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В Израиле

Жители Бат-Яма встретили диких кабанов в городском парке

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Жители Бат-Яма наткнулись на диких кабанов в городском парке

В понедельник, 30 января, жители Бат-Яма сообщили в муниципалитет, что по городскому парку на улице А-Харошет разгуливают два диких кабана.

Приехав на место и убедившись, что сообщение о кабанах соответствует действительности, городские инспекторы обратились за помощью к коллегам из Управления природы и парков Израиля.

Сайт Walla News сообщает, что кабаны были усыплены, а затем выпущены на природу вдали от жилья человека.

Специалисты Управления парками отмечают, что дикие кабаны водятся в песках недалеко от Ришон ле-Циона, и оттуда они могли прийти в Бат-Ям. Кабаны являются охраняемым видом, и считают не опасными для человека.



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