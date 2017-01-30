На севере страны задержан пьяный водитель, ехавший на скорости около 200 км/ч

Утром в понедельник, 30 января, на 70-й трассе, недалеко от населенного пункта Тель-Регев (к востоку от Хайфы), сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя, который вел автомобиль на скорости 193 км/ч, сообщает пресс-служба полиции.

Проверка показала, что уровень алкоголя в крови задержанного, мужчины примерно 20 лет, составляет 565 микрограмм на литр выдыхаемого воздуха, что в два раза превышает допустимую норму. При этом он утверждал, что выпил только одну бутылку пива.

Нарушитель был задержан, его водительские права конфискованы и аннулированы. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении содержания задержанного под стражей.

Отметим, что "рекорд скорости" задержанный не установил. Так, например, в октябре прошлого года в Негеве полицейские остановили автомобиль Chevrolet Camaro, двигавшийся со скоростью 230 километров в час, которым управлял 50-летний бедуин, вместе с которым в машине находился его пятилетний сын.





