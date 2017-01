Канцелярия Нетаниягу опубликовала перечень событий, связанных с покупкой подлодок в Германии

Вечером в воскресенье, 29 января, канцелярия главы правительства направила в средства массовой информации хронологический перечень "военно-политических событий", касающихся приобретения судов в Германии. Этот перечень цитируют в понедельник многие СМИ, включая государственную радиостанцию "Решет Бет" и газету "Исраэль а-Йом".

Таким образом канцелярия премьер-министра отреагировала на публикации по так называемому "делу 3000", в рамках которого проверяется законность процедуры закупки подводных лодок в Германии.

В сообщении канцелярии Биньямина Нетаниягу сказано: "Вопреки заявлениям, появившимся в СМИ, четыре военных корабля были приобретены в соответствии с рекомендациями военно-морских сил и министерства обороны. Премьер-министр и кабинет министров действовали в соответствии с рекомендациями специалистов".

К этому заявлению прилагается следующий перечень событий:

"24/04/2013 – Командующий ВМС рекомендует ускорить покупку судов в Германии.

11/09/2013 – Генеральный директор министерства обороны инструктирует сотрудников своего ведомства, что в случае, если будет возможно достичь соглашения с Германией, нет необходимости в объявлении тендера.

11/11/2013 – Генеральный директор министерства обороны вновь подчеркивает преимущества закупки в Германии, исходя из временных рамок, стоимости и наличия средств.

Ноябрь 2013 – Кабинет министров принимает решение закупить корабли, отдавая предпочтение договору с Германией.

06/05/2014 – Немцы отказываются предоставить скидку.

21/07/2014 – Министерство обороны объявляет международный тендер на закупку судов. Параллельно осуществляются контакты с немцами.

17/08/2014 – В свете прогресса на переговорах генеральный директор МИД просит заморозить тендер.

21/08/2014 – Германия утверждает с министром финансов Лапидом скидку в 27,5%.

23/08/2014 – Канцлер Меркель подтверждает премьер-министру предоставление скидки.

20/09/2014 – Военно-морской флот просит остановить тендер и ускорить подписание меморандума о взаимопонимании.

21/09/2014 – Генеральный директор министерства обороны просит остановить тендер в свете происходящих событий.

27/10/2014 – Министр обороны принимает решение остановить тендер.

Декабрь 2014 – Подписание меморандума о взаимопонимании по закупке судов между Израилем и Германией".

Все перечисленные выше события имеют документальное подтверждение, отмечает канцелярия главы правительства.

Отметим, что еще в ноябре прошлого года, вскоре после того, как правительство Израиля одобрило закупку трех новых подлодок в Германии за 1,2 млрд евро, Штаб национальной безопасности обнародовал хронологию приема решений о закупке субмарин. Тогда речь шла о событиях 2015-2016 года:

Представленным штабом документом охвачен период с октября 2015 года по октябрь 2016 года.

"12.10.15. Уполномоченный представитель минобороны передал начальнику Штаба национальной безопасности в период подготовки визита премьер-министра Нетаниягу в Германию документ, в котором были подробно изложены требования по закупке трех субмарин. Новые субмарины предназначались для замены действующих подлодок. Из документа: “The proposal and the request: To sign a framework agreement for the provision of three more submarines”.

21.10.15. Премьер-министр Нетаниягу с начальником Штаба национальной безопасности Йоси Коэном вылетел в Германию. На встрече с канцлером Ангелой Меркель он поднял вопрос о возможности закупки трех подводных лодок и получил положительный ответ.

14.11.15. Премьер-министр Нетаниягу проинформировал членов военно-политического кабинета, включая министра обороны Яалона, о встрече с канцлером Германии и о ее ответе на запрос.

7.2.16. В преддверии встречи премьер-министра с канцлером Германии в Берлине исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель передал гендиректору минобороны и военному секретарю этого министерства проект Меморандума о намерениях между Израилем и Германией, и попросил их высказать свое мнение.

9.2.16. Гендиректор минобороны Дан Харель дал принципиальный положительный ответ касательно закупки подводных лодок в будущем, но попросил сохранить гибкость графика. Спустя несколько дней Штаб национальной безопасности провел рабочую встречу с сотрудниками минобороны, чтобы внести поправки в проект Меморандума о намерениях, в соответствии с пожеланиями Минобороны. После обсуждения и внесения корректировок была сформулирована окончательная версия проекта Меморандума для передачи Германии.

16.2.16. Премьер-министр Нетаниягу представил канцлеру ФРГ Меркель проект Меморандума о намерениях в рамках межправительственной встречи (GPG) в Берлине.

18.2.16. Исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель письменно уведомил министра обороны и гендиректора министерства обороны о встрече премьер-министра с канцлером ФРГ. В этом письме сообщалось о согласии сторон начать переговоры по проекту Меморандума о намерениях по вопросу закупки трех подводных лодок, в соответствии с критериями, определенными Минобороны. Штаб национальной безопасности провел рабочую межминистерскую встречу с сотрудниками минобороны, ЦАХАЛа, минфина и МИДа.

30.6.16. Межминистерская делегация во главе с исполняющим обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаковом Нагелем, в состав которой вошли высокопоставленные представители Министерства обороны и ЦАХАЛа, вылетела в Германию, чтобы начать переговоры по Меморандуму о намерениях.

5.10.16. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель проинформировали военно-политический кабинет о ходе переговоров о приобретении подводных лодок.

26.10.16: Итоги переговоров с Германией были представлены кабинету министров, и проект был единогласно утвержден".

Однако оппозиция инициировала создание парламентской комиссии по делу о закупке подлодок, а позже потребовала и уголовного расследования. Вскоре после этого, 20 ноября, Нетаниягу выступил с таким комментарием: "Как глава правительства я уделяю большую часть своего времени обеспечению безопасности Израиля. Принцип, которым я руководствуюсь, ясен: Израиль сможет защитить себя сам, своими силами, от любого врага и в любом пространстве. Для безопасности Израиля требуется обновлять подводный флот и приобретать субмарины – стратегические системы вооружения, которые являются залогом будущего страны. Скажу больше – это залог самого существования государства Израиль на несколько ближайших десятков лет. Укрепление безопасности нашего государства – единственное соображение, которым я руководствовался при закупке субмарин. Это единственное соображение, которым я руководствуюсь всегда, и другого быть не может".

В начале декабря в израильских СМИ появилась информация, согласно которой Иран владеет крупным пакетом акций германской компании ThyssenKrupp, которая будет строить Израилю новые подводные лодки класса "Дельфин". Газета "Едиот Ахронот" и портал ynet преподнесли информацию о принадлежности Ирану пакета акций ThyssenKrupp как сенсацию. Гили Коэн и Барак Равид в газете "Гаарец" утверждали, что Иран заработал миллионы шекелей на сделке по закупке Израилем подводных лодок. Представители оппозиции потребовали от правительства разъяснений, государственный контролер объявил, что проведет проверку по данному поводу, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и другие причастные к сделке лица заявили, что им об иранском пакете акций было неизвестно. Редакция NEWSru.co.il публиковала подробный комментарий по этому поводу.

В январе стало известно, что правоохранительные органы проверяют законность процедуры закупки подлодок в Германии в рамках "дела 3000".