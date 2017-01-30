30 января 2017 г.
последняя новость: 12:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:19 Поселенцы митингуют возле Кнессета, коалиция пытается заморозить закон о легализации форопстов
11:57 В Иерусалиме прервана работа групп продленного дня
11:46 На севере страны задержан пьяный водитель, ехавший на скорости около 200 км/ч
10:04 Араб из Хайфы обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти
09:46 Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер признан виновным в получении взяток
08:41 СМИ: юридический советник правительства отказался защищать в суде закон о легализации форпостов
08:14 В районе Рамаллы задержаны арабы, бросавшие бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону Бейт-Эля
07:07 Канцелярия Нетаниягу опубликовала перечень событий, связанных с покупкой подлодок в Германии
07:04 Суд отменил забастовку в учебных заведениях Иерусалима
06:06 Прогноз погоды на 30 января: прохладно, возможен слабый дождь
В Израиле

В Иерусалиме прервана работа групп продленного дня

время публикации: 11:57 | последнее обновление: 11:57 блог версия для печати фото
В Иерусалиме прервана работа групп продленного дня

Представители родительского форума Иерусалима, а также руководители структур, обеспечивающих деятельность групп продленного дня, объявили, что прекращают работу.

По словам организаторов этого шага, распоряжение суда, запретившее проведение забастовки в группах продленного дня, не распространяется на родительский форум. "Работа "цахаронов" прекращается до тех пор, пока бюджеты не будут переведены или до особого сообщения, которое поступит от нас".

"Мы весьма сожалеем о неудобствах, которые причиняет бюджетный кризис в столице", - говорится в заявлении.

29 января окружной суд в Иерусалиме принял апелляцию министерства финансов, требовавшего запретить забастовку в группах продленного дня в учебных заведениях Иерусалима и частичную забастовку в средних и старших классах столичных школ.

Представители минфина выразили одобрение решению суда: "Провальный мэр города Нир Баркат пытался организовать совершенно излишнюю забастовку, чтобы возложить ответственность за свои просчеты на плечи государства".

30 января продолжается забастовка сотрудников остальных муниципальных служб. В городе скапливается мусор и проходят демонстрации служащих муниципалитета, что помимо прочего привело к перебоям в движении иерусалимского трамвая.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Суд отменил забастовку в учебных заведениях Иерусалима







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 30 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017