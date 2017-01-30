В Иерусалиме прервана работа групп продленного дня

Представители родительского форума Иерусалима, а также руководители структур, обеспечивающих деятельность групп продленного дня, объявили, что прекращают работу.

По словам организаторов этого шага, распоряжение суда, запретившее проведение забастовки в группах продленного дня, не распространяется на родительский форум. "Работа "цахаронов" прекращается до тех пор, пока бюджеты не будут переведены или до особого сообщения, которое поступит от нас".

"Мы весьма сожалеем о неудобствах, которые причиняет бюджетный кризис в столице", - говорится в заявлении.

29 января окружной суд в Иерусалиме принял апелляцию министерства финансов, требовавшего запретить забастовку в группах продленного дня в учебных заведениях Иерусалима и частичную забастовку в средних и старших классах столичных школ.

Представители минфина выразили одобрение решению суда: "Провальный мэр города Нир Баркат пытался организовать совершенно излишнюю забастовку, чтобы возложить ответственность за свои просчеты на плечи государства".

30 января продолжается забастовка сотрудников остальных муниципальных служб. В городе скапливается мусор и проходят демонстрации служащих муниципалитета, что помимо прочего привело к перебоям в движении иерусалимского трамвая.