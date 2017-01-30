В тяжбе с полицией Айман Удэ обратился за помощью к судмедэкспертам

Депутат Кнессета Айман Удэ, получивший легкое ранение в голову во время столкновений между полицейскими и участниками акции протеста против сноса незаконных построек в Умм аль-Хиране, обратился к экспертам Института судебной медицины.

Сразу после инцидента депутат утверждал, что был ранен в результате попадания резиновой пули. Однако представитель пресс-службы полиции майор Михаил Зингерман заявил редакции NEWSru.co.il, что полицейские не использовали резиновые пули или подобные боеприпасы во время беспорядков в Умм аль-Хиране. В полиции утверждали, что депутат Удэ был ранен камнем.

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", судмедэксперты пришли к выводу, что причиной травмы парламентария Удэ могла стать резиновая пуля. Согласно этому сообщению, судмедэксперт Майя Форман-Резник пришла к выводу, что брошенный камень вряд ли мог причинить травму подобную той, что получил депутат.

В сообщении радиостанции говорилось, что заключение медэкспертов будет передано в отдел по расследованию правонарушений, совершенных сотрудниками полиции, вместе с жалобой депутата Аймана Удэ.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан распространил заявление, в котором говорится, что эксперты Института медицинской экспертизы не смогли установить, что именно стало причиной ранения Аймана Удэ.

"Дорогие журналисты, я только что говорил с директором Института медицинской экспертизы. Крайне грустно, что вы поторопились принять версию нарушителя порядка и закона, который возглавлял беспорядки", - цитирует министра сайт 0404.co.il.