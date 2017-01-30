30 января 2017 г.
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В Израиле

СМИ: юридический советник правительства отказался защищать в суде закон о легализации форпостов

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит

В понедельник, 30 января, Кнессет начнет обсуждение во втором и третьем чтении законопроекта о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии. В утренние часы этот закон будет утвержден законодательной комиссией Кнессета, а затем вынесен на рассмотрение пленарного заседания.

Оппозиция намерена подать не менее тысячи поправок к тексту законопроекта, чтобы максимально затянуть обсуждение, однако предполагается, что законопроект будет утвержден, так как его поддерживают все фракции коалиции, включая "Кулану".

Как пишет Йонатан Лис в газете "Гаарец", законопроект предоставляет возможность заморозить на год процесс разрушения незаконных построек на территории 16 поселений в Иудее и Самарии. Этот закон не распространяется на Амону и девять домов в Офре, так как по поводу них существует окончательное постановление БАГАЦа.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит категорически возражает против принятия данного законопроекта, так как по мнению юридического советника, законопроект является неконституционным и может привести к подаче исков в Международный суд в Гааге. В окружении Мандельблита заявляют, что он не станет защищать данный закон в БАГАЦе после неизбежной подачи апелляции против его принятия.

Одновременно продолжается дискуссия вокруг проекта урегулирования проблемы Амоны. Против этого проекта также подана апелляция в БАГАЦ, и юридический советник правительства угрожал не представлять правительство, так как жители форпоста объявили о расторжении соглашения с правительством. Лишь после того, как в ночь на 30 января представители Амоны направили письмо юридическому советнику и обязались в любом случае и при любом вердикте БАГАЦа добровольно покинуть свои дома, Авихай Мандельблит согласился выступить в суде от имени правительства.

В соответствии с решением БАГАЦа, жители форпоста Амона должны быть депортированы не позднее 7 февраля.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2017 г.
30 января Кнессет проголосует за законопроект о легализации форпостов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2016 г.
Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о легализации форпостов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2016 г.
СМИ: правительство предлагает новое решение проблемы жителей Амоны







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Понедельник, 30 января 2017 г.
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