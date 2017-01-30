30 января 2017 г.
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В Израиле

Отложено голосование по законопроекту о легализации форпостов

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Давид Битан

Глава правительственной коалиции Давид Битан ("Ликуд") объявил о переносе голосования по закону о легализации форпостов.

В настоящий момент голосование во втором и третьем чтении назначено на 31 января.

Депутат Битан мотивировал это решение чрезвычайно плотным графиком голосований, назначенных на сегодня.

Ранее глава правительственной коалиции Давид Битан предложил оппозиции перенести голосование на неделю в том случае, если оппозиционеры снимут с повестки дня более тысячи поправок, которые внесены ими. Глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли отклонила это предложение. "Оппозиция ни о чем не договаривается с коалицией в контексте этого законопроекта. Мы за то, чтобы коалиция переносила дату голосования до бесконечности, но пусть Давид Битан делает это сам, без нашей помощи".

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Поселенцы митингуют возле Кнессета, коалиция пытается заморозить закон о легализации форпостов







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