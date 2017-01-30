Отложено голосование по законопроекту о легализации форпостов

Глава правительственной коалиции Давид Битан ("Ликуд") объявил о переносе голосования по закону о легализации форпостов.

В настоящий момент голосование во втором и третьем чтении назначено на 31 января.

Депутат Битан мотивировал это решение чрезвычайно плотным графиком голосований, назначенных на сегодня.

Ранее глава правительственной коалиции Давид Битан предложил оппозиции перенести голосование на неделю в том случае, если оппозиционеры снимут с повестки дня более тысячи поправок, которые внесены ими. Глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли отклонила это предложение. "Оппозиция ни о чем не договаривается с коалицией в контексте этого законопроекта. Мы за то, чтобы коалиция переносила дату голосования до бесконечности, но пусть Давид Битан делает это сам, без нашей помощи".