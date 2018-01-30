Ирландский сенатор обвинил репатриантов из стран бывшего СССР в том, что они "испортили Израиль"

В среду, 30 января, во время обсуждения в сенате Ирландии законопроекта о запрете на ведение коммерческой деятельности на "оккупированных территориях", сенатор Дэвид Норрис выступил с критикой в адрес репатриантов из стран бывшего СССР.

В своей речи политик и правозащитник Дэвид Норрис говорил о том, что 40 лет назад Израиль был "честным" и правильным государством, имеющим левый уклон в своей политике, но "миллионы советских иммигрантов, которые сбежали от коммунизма и стали крайне правыми" нанесли серьезный ущерб политической системе страны".

Отметим, что Дэвид Норрис в 2011 году во время выборов президента Ирландии снял свою кандидатуру из-за скандала вокруг его связи с израильским левым активистом Эзрой Ицхаком Нави.

Скандал разгорелся, когда в ирландские СМИ поступили сведения, согласно которым, Норрис в 1997 году просил помиловать своего бывшего возлюбленного израильтянина Эзру Ицхака Нави, обвиненного в изнасиловании 15-летнего палестинского подростка. После этого сторонники Норриса отвернулись от сенатора.

Норрис занимает антиизраильские позиции. По этой причине в ирландских СМИ появились сообщения о причастности посольства Израиля в Дублине к скандалу вокруг политика. Израильские дипломаты отвергли эти обвинения, подчеркнув, что поддерживают добрые отношения с сенатором Норрисом, несмотря на разногласия по политическим вопросам.

Вину за разглашение информации о связях Норриса с Нави взял на себя ирландский блогер, придерживающийся, в отличие от сенатора, произраильских взглядов. Он заявил, что опубликовал информацию, собранную из открытых источников с помощью друзей, владеющих ивритом.

Законопроект, который сегодня обсуждается в сенате Ирландии, был подготовлен Фрэнсис Блэк. Он предусматривает введение уголовной ответственности за коммерческие контакты с оккупированными территориями во всем мире, включая торговлю, предоставление услуг или извлечение полезных ископаемых. При этом, во избежание недоразумений, в законе прописано, что он "будет распространяться только на территории, по поводу оккупации которых существует международный консенсус". Автор законопроекта подчеркивает, что на текущий момент таковыми являются только территории, оккупированные Израилем.

Пресс-служба резиденции Израиля заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решительно осуждает ирландскую законодательную инициативу, единственной целью которой является поддержка организации BDS и нанесение ущерба государству Израиль. Кроме того, Биньямин Нетаниягу дал указание вызвать посла Ирландии в Израиле в МИД для дачи объяснений по этому вопросу.





