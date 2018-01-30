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В Израиле

После переговоров Путина и Нетаниягу делегация российских силовиков и дипломатов посетит Израиль

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 14:28 блог версия для печати фото
Владимир Путин и Николай Патрушев
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин в Москве. 29 января 2018 года
Биньямин Нетаниягу во время визита в Москву. 29 января 2018 года

Политический обозреватель 10-го канала израильского телевидения (14-я кнопка) Барак Равид сообщает, что 31 января в Иерусалим прибудет представительная российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В составе делегации также будут заместитель министра иностранных дел России, заместитель министра обороны, заместитель министра юстиции, высокопоставленные офицеры российской армии и разведслужб.

Судя по опубликованной информации, речь идет о рабочем визите, в ходе которого планируется обсуждать вопросы, связанные с темами, которые были подняты во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, прошедших 29 января в Москве.

Как сообщали СМИ, одной из главных тем на этих переговорах было обсуждение мер по обузданию экспансии Ирана в Сирии. Но ни пресс-служба Кремля, ни пресс-служба главы израильского правительства не сообщали никаких подробностей о содержании встречи.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на свои источники сообщила, что в ходе беседы Биньямин Нетаниягу среди прочего ознакомил Путина с данными израильской разведки о строительстве Ираном на территории Ливана заводов по производству ракет и с позицией израильского руководства по этому вопросу.

Позднее глава правительства в Facebook написал: " Я сказал Владимиру Путину, что Израиль обеспокоен двумя последними событиями: 1. Попытками Ирана по созданию военных баз в Сирии; 2. Намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против государства Израиль". "Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости", – написал Нетаниягу.

Прошедшая 29 января встреча Путина и Нетаниягу стала седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.

Встреча Путина и Нетаниягу в Москве проходила в день, когда в Сочи стартовал "конгресс национального диалога" по урегулированию кризиса в Сирии. Пресс-служба Кремля заявляла, что Путин не планирует лично участвовать в этом форуме.



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