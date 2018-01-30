Западный Негев подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

Во вторник, 30 января, в 00:01 в населенных пунктах на границе с сектором Газы сработала система предупреждения о ракетных обстрелах.

Сирены прозвучали в населенных пунктах Нахаль Оз и Алюмим, на территории региональных советов Сдот Негев и Шаар а-Негев.

Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв упавшей ракеты.

Нет информации о пострадавших или причиненном ущербе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что выясняется причина срабатывания системы "Цева Адом". При этом радиостанция "Кан Бет" передала, что ракета упала на пустыре на территории регионального совета Эшколь. Она была обнаружена возле дороги, ведущей к одному из поселков.

Однако около 1 часа ночи военные заявили, что не располагают надежной информацией о падении ракеты на израильской территории.

По состоянию на 6 утра, ЦАХАЛ не наносил ответных ударов по целям в секторе Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что с ночи над районом, откуда мог быть произведен запуск ракеты, неоднократно замечали израильские беспилотные самолеты.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Январь. 4 обстрела. 4 ракеты. Пострадавших нет (по данным на 30 января).

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.