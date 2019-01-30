Пробки в Гуш-Дане из-за акции протеста эфиопской общины

В центре Тель-Авива продолжается акция протеста выходцев из Эфиопии. Акция, начавшаяся в 16:00 возле башен Азриэли, продолжилась на площади перед муниципалитетом Тель-Авива.

"Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж



Через три часа после начала акции протеста дорожная полиция передала, что шоссе "Аялон" открыто для движения транспорта в обоих направлениях. Однако по-прежнему перекрыт выезд на развязку "Шалом". По данным на 19:00, остаются закрытыми центральными транспортные артерии город: улицы Каплан, Ибн Гвироль, Шауль а-Мелех, а-Навиим, Фришман, Давивд а-Мелех, Блох.

Вместе с тем, полиция сообщает, что в ходе акции протеста не было зафиксировано чрезвычайных происшествий, также нет задержанных за нарушение общественного порядка.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что организаторы получили разрешение проводить протестные мероприятия до 22:00.

Вместе с тем, растет возмущение среди водителей и жителей города, которые считают, что полиция из страха перед гневом членов эфиопской общины и беспорядками позволила парализовать жизнь города на шесть часов.

Поводом для протеста выходцев из Эфиопии стал инцидент в Бат-Яме, в ходе которого при попытке нападения с ножом на полицейского был застрелен 24-летний Иегуда Биадгу.

На плакатах участников акции можно увидеть надписи "Мы черные, но мы не паршивые овцы", "Биадгу был хладнокровно убит", "Преследуемые полицией" и т.п.

Некоторые демонстранты вышли на манифестации с "желтыми звездами", на которых было написано "эфиопский еврей".

Активисты общины выходцев из Эфиопии обвиняют полицию в расизме и утверждают, что оружие было применено полицейским без достаточных оснований. Полиция настаивает на том, что действия сотрудника правоохранительных органов были оправданными.