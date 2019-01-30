18+
30 января 2019 г.
Какие ветры дуют из Тегерана и Москвы?
Яир Лапид: «Я не готов быть вторым номером!»
«Хизбалла» перед выбором: за Иран или за Ливан
Место Израиля на карте коррупции
Война к выборам в Кнессет
Люди против мемориалов Холокоста
Последние герои
Выборы на "русском поле"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:14 Пробки в Гуш-Дане из-за акции протеста эфиопской общины
18:38 С Алмазной биржи похищен "дипломат" с алмазами и деньгами. Задержаны девять иностранцев
18:08 Шоссе "Аялон" открылось для движения транспорта в северном направлении
18:01 СМИ: правительство Гуаидо намеренно направить в Израиль своего посла
17:31 Разрешено к публикации имя резервиста, погибшего в результате ДТП на 60-м шоссе
16:55 Разрешено к публикации: в результате ДТП погиб резервист ЦАХАЛа
16:29 В Эльаде во время погони за преступником столкнулись две полицейские машины
16:22 В центре имени Шимона Переса состоялась "дегустация" кошерных кузнечиков
16:13 Возобновлено движение поездов между Иерусалимом и аэропортом им. Бен-Гуриона
16:04 Биньямин Нетаниягу посетит Индию 11 февраля
Загрузка...
В Израиле

Пробки в Гуш-Дане из-за акции протеста эфиопской общины

время публикации: 19:14 | последнее обновление: 19:14 блог версия для печати фото
Пробки в Гуш-Дане из-за акции протеста эфиопской общины
Акция, начавшаяся в 16:00 возле башен Азриэли, продолжилась на площади перед муниципалитетом Тель-Авива
Акция, начавшаяся в 16:00 возле башен Азриэли, продолжилась на площади перед муниципалитетом Тель-Авива

В центре Тель-Авива продолжается акция протеста выходцев из Эфиопии. Акция, начавшаяся в 16:00 возле башен Азриэли, продолжилась на площади перед муниципалитетом Тель-Авива.

"Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Через три часа после начала акции протеста дорожная полиция передала, что шоссе "Аялон" открыто для движения транспорта в обоих направлениях. Однако по-прежнему перекрыт выезд на развязку "Шалом". По данным на 19:00, остаются закрытыми центральными транспортные артерии город: улицы Каплан, Ибн Гвироль, Шауль а-Мелех, а-Навиим, Фришман, Давивд а-Мелех, Блох.

Вместе с тем, полиция сообщает, что в ходе акции протеста не было зафиксировано чрезвычайных происшествий, также нет задержанных за нарушение общественного порядка.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что организаторы получили разрешение проводить протестные мероприятия до 22:00.

Вместе с тем, растет возмущение среди водителей и жителей города, которые считают, что полиция из страха перед гневом членов эфиопской общины и беспорядками позволила парализовать жизнь города на шесть часов.

Поводом для протеста выходцев из Эфиопии стал инцидент в Бат-Яме, в ходе которого при попытке нападения с ножом на полицейского был застрелен 24-летний Иегуда Биадгу.

На плакатах участников акции можно увидеть надписи "Мы черные, но мы не паршивые овцы", "Биадгу был хладнокровно убит", "Преследуемые полицией" и т.п.

Некоторые демонстранты вышли на манифестации с "желтыми звездами", на которых было написано "эфиопский еврей".

Активисты общины выходцев из Эфиопии обвиняют полицию в расизме и утверждают, что оружие было применено полицейским без достаточных оснований. Полиция настаивает на том, что действия сотрудника правоохранительных органов были оправданными.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2019 г.
Шоссе "Аялон" открылось для движения транспорта в северном направлении
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 30 января 2019 г.
"Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2019 г.
В Тель-Авиве проходит акция протеста эфиопской общины, перекресток Азриэли блокирован
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2019 г.
Возобновляются акции протеста "эфиопов", полиция опасается насильственных действий





  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019