Премьера "Хосэн ле-Исраэль": Ганц стал конкурентом Лапида, а не Нетаниягу

Спектакль под названием "Явление Бени Ганца израильской политике" был отлично подготовлен и срежиссирован. Как опытный военачальник, он готовил операцию тщательно, не оставив ничего на волю случая. Никаких интервью, никаких комментариев. До восьми часов вечера 29 января никто не имел понятия ни о его программе, ни о его истинных намерениях. Даже заключение союза с Моше Яалоном было подогнано под нужный день и час: информация об этом союзе появилась в СМИ за два часа до исторической речи Ганца, и появление Яалона на трибуне стало завершающим аккордом этой речи. Не исключено, что ради синхронизации завершения переговоров с Яалоном и даты своей речи, Ганц пошел на большой компромисс, предоставив своему партнеру, который по всем опросам даже не приближался к электоральному барьеру, три места в первой десятке. Если эти места, помимо самого Яалона, действительно займут бывший советник Нетаниягу Йоаз Хендель и бывший секретарь правительства Цви Хаузер, "Ликуду" будет очень непросто закрепить в сознании израильтян определение "левый" в отношении списка "Хосэн ле-Исраэль".

Презентация партии также прошла по всем законам жанра. Молодежь в футболках с надписью "Ганц", раз за разом повторяющийся гимн партии, флаги, воздушные шары и конфетти. Более взрослые активисты обменивались воспоминаниями о том, где и когда познакомились с Бени Ганцем. На сцене Михаэль Битон из Иерухама рассказывал о своем жизненном пути и готовил публику к появлению главного героя.

Выступление Ганца был рассчитано на любого избирателя, не имеющего твердой идеологии или устоявшихся электоральных привычек. Желающие могли услышать там голос генерала ("Я не советую Синуару вновь испытывать мое терпение") и голос политического деятеля ("Мы обязаны сделать все, чтобы добиться мира"). Там были еврейское государство ("Мне близка традиция, я укреплю связи с ультраортодоксами") и борьба с религиозным диктатом ("В светских районах по шаббатам будет работать общественный транспорт"). Ганц говорил о дороговизне жизни, о дефиците врачей, о том, что волнует каждого, и каждый мог найти в его речи то, что близко ему.

Но главным посылом премьерного выступления Ганца была идея о необходимости смены премьер-министра. Причем смены именно на него. Ганц говорил не о создании абстрактного блока, не об общей необходимости смены власти. Он попросил общество о доверии лично ему. И как только он произнес "9 апреля я сформирую правительство. Мы поблагодарим Нетаниягу за десять лет работы на благо государства и продолжим дальше без него", он превратился в претендента на пост главы еще не оформившегося, но существующего движения "Только не Нетаниягу".

И главным конкурентом его стал не премьер-министр, а глава "Еш Атид" Яир Лапид, который также претендует на этот пост, и который последние четыре года позиционировал себя как альтернативу Нетаниягу.

Декларация Ганца о намерении баллотироваться на пост премьер-министра до крайности усложняет перспективы союза между списком Ганца-Яалона и "Еш Атид". Без такого союза, а также без привлечения на свою сторону хотя бы части голосов избирателей "Ликуда" шансов на победу на выборах у противников Нетаниягу практически нет. Поэтому переговоры между Лапидом и Ганцем будут продолжаться, несмотря на невысокие шансы на успех.

Комментируя выступление Ганца, в "Еш Атид" воздержались от прямых нападок на "Хосэн ле-Исраэль", заявив, что "все будут говорить со всеми до самого последнего момента".

"Вот теперь началась предвыборная кампания", – сказал один из журналистов, присутствовавший на презентации "Хосэн ле-Исраэль".

Пока голоса перераспределяются внутри блоков: правого, с одной стороны, левоцентристского с другой. Если картина не изменится, если не начнется отток голосов из правого блока, то 10 апреля правительство будет формировать не Бени Ганц, а Биньямин Нетаниягу.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





