Акция протеста эфиопской общины закончилась. Молодежь поджигает мусорные баки и бьет витрины

Примерно в 21:30 полиция обратилась к организаторам акции протеста эфиопской общины с просьбой закончить мероприятие и разойтись. Ранее сообщалось, что организаторы получили разрешение проводить протестные мероприятия до 22:00.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате столкновений с полицией есть раненые.

"Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж



Пресс-служба полиции отмечает, что сотрудники правоохранительных органов вступили в переговоры с организаторами, чтобы попытаться избежать столкновений и беспорядков. Часть участников митинга покинула площадь Рабина и направилась по улице Арлозоров в сторону Рамат-Гана.

Дорон Герман, журналист 13-го канала израильского телевидения, находившийся на улице Арлозоров, сообщал, что протест принял более агрессивный характер: молодежь забиралась на крыши припаркованных вдоль дороги автомобилей, бросала камни в общественный транспорт.

Пресс-служба полиции передала, что десятки молодых людей остались на площади перед муниципалитетом или рассеялись по улице Ибн Гвироль. Они бросали камни и бутылки в сотрудников полиции и пограничников, переворачивали и жгли мусорные баки. Сайт Walla News написал, что хулиганы бьют витрины магазинов.

Полиция отмечает, что лица многих участников беспорядков скрыты платками или масками.

В центр Тель-Авива для наведения порядка направлены крупные силы полиции и МАГАВ. Трое сотрудников полиции были ранены в ходе столкновений с участниками беспорядков. Проводятся задержания.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается: "Полиция Израиля будет проявлять нулевую терпимость" к нарушителям общественного порядка и вандализму.





