Опросы: взлет "Хосэн ле-Исраэль", обвал "Еш Атид" и всеобщий хаос

Вечером в среду, 30 января, были опубликованы результаты опросов общественного мнения, проведенные после первого публичного выступления Бени Ганца.

По данным опроса, проведенного институтом Direct Polls, и опубликованного каналом "Кан11", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 31 мандат, оставаясь крупнейшей партией парламента. "Хосэн ле-Исраэль" набирает 23 мандата, "Еш Атид" падает до 9. ЦАЛАШ и "Авода" набирают по 8 мандатов, Объединенный арабский список, "Яадут а-Тора", МЕРЕЦ и ТААЛ – по 6, НДИ – 5, "Байт Иегуди", "Кулану" и ШАС – по 4. "А-Тнуа" и "Гешер" не проходят электоральный барьер. Отвечая на вопрос о том, кого предпочли бы видеть на посту премьер-министра – Биньямина Нетаниягу или Бени Ганца, 47% предпочли главу правительства, 41% - лидера "Хосэн ле-Исраэль", 12% не имеют мнения. Выбирая между Нетаниягу и Лапидом, 49% предпочли Нетаниягу, 14% Лапида, а 37% не имеют мнения.

По данным опроса "Мидгам", опубликованного службой новостей канала "Кешет", "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Хосэн ле-Исраэль" – 21, "Еш Атид" – 11, ЦАЛАШ – 7, "Авода", Объединенный арабский список и ТААЛ – по 6, ШАС и "Кулану" – по 5, НДИ, ц"Гешер", "Байт Иегуди", "Кулану" и МЕРЕЦ – по 4 мандата. 36% опрошенных заявили, что предпочитают видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. 35% высказались в поддержку Бени Ганца, 16% - ни одного из них, 13% не имеют мнения.

По данным опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом и опубликованного каналом "Решет", "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Хосэн ле-Исраэль" – 24, "Еш Атид" – 9, ТААЛ – 8, Объединенный арабский список, "Авода", ЦАЛАШ и "Яадут а-Тора" – по 6, ШАС – 5, НДИ, "Кулану", "Байт Иегуди", "Гешер" и МЕРЕЦ" – по 4 мандата.

42% респондентов хотят видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. Столько же отдают предпочтение Бени Ганцу. 18% мнения не имеют.

Из партии "Хосэн ле-Исраэль" передали, комментируя итоги опросов: "Мы не впадаем в эйфорию от взлетов и не поддаемся панике в моменты падений. Решение будет принимать общество".

По данным всех опросов, "Хосэн ле-Исраэль" усиливается за счет "Еш Атид", "Аводы" и немного за счет "Кулану" и "Гешер". "Ликуд" сохраняет свои позиции, однако разрыв между ведущими партиями сокращается, а также сокращается разрыв в личной популярности Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца. Ни в одном из опросов у Бени Ганца нет реальной возможности сформировать стабильную коалицию.

Большое число партий набирают по 4 мандата, находясь на грани электорального барьера. Провал на выборах одной из этих партий может полностью изменить политическую карту.





