Нетаниягу вернулся в Израиль с Наамой Иссахар

В четверг, 30 января, в 17:40 в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона приземлился самолет авиакомпании "Эль-Аль", на борту которого вместе с супругами Нетаниягу находятся Наама Иссахар и ее мать.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Наама и ее мать во время полета воздержались от общения с журналистами. Вместе с тем, Биньямин Нетаниягу во время перелета сообщил сопровождавшему его пулу репортеров: даже если бы не было в Москве Наамы, он должен был встретиться с Путиным.

Вечером 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки, приговоренной к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нааму поздно вечером перевезли из колонии в общежитие на окраине Москвы, а утром доставили в московский аэропорт Внуково, в котором ее уже ждала мать. Позже к матери и дочери присоединились супруги Нетаниягу, которые приехали в аэропорт из Кремля, где глава израильского правительства встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Во время этой встречи лидеры двух стран заявили, что отношения между Россией и Израилем являются крепкими как никогда раньше. Нетаниягу подчеркнул, что Путин стал первым мировым лидером, с которым он обсудил американскую "сделку века".

Пресс-служба Кремля опубликовала следующее заявление Путина, прозвучавшее во время встречи с Нетаниягу: "Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, – за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского Патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Она – слава богу, для нее это очень хорошо – не пересекала даже границу Российской Федерации, все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме".

Отметим, что в окружении Биньямина Нетаниягу подчеркивают, что никаких "сделок" по освобождению Наамы Иссахар между Израилем и Россией не заключалось. Освобождение израильтянки из тюрьмы является жестом доброй воли президента России. В свою очередь, Израиль в качестве жеста доброй воли помогает России урегулировать конфликт собственников вокруг Александровского подворья в Иерусалиме.

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша. Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы. 11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

23 января, во время визита в Израиль президента России Владимира Путина, в резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу произошла встреча между Путиным и Яффой Иссахар. Путин заверил мать Наамы, что "всё будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаниягу по этому вопросу и что он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи". После этого Нааме Иссахар дали понять, что дело за малым – она должна подать прошение о помиловании в адрес президента России.





