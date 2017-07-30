Апелляционный суд не оправдал Эльора Азарию

В воскресенье, 30 июля, в апелляционном суде "Кирия" идет зачтение вердикта по поводу апелляций, поданных на приговор по делу Эльора Азарии.

Глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис не объявил, открывая заседание суда, что Азария оправдан. Согласно юридической практике, это означает, что обвинительный вердикт оставлен в силе. В настоящий момент зачтение решения суда продолжается.

Апелляционный суд отклонил большинство доводов защиты. Суд постановил. что примеры аналогичных инцидентов, которые не повлекли расследования, являются нерелевантными в данном случае. Адвокат Йорам Шефтель, представляющий Эльора Азарию, передал в суд не менее 15 таких примеров.

Судья отметил также, что нет никаких оснований для изучения новых свидетельств. В решении апелляционного суда говорится, что свидетельство капрала Т., показавшего на следствии, что слышал от Эльора Азарии о намерении убить террориста, является правдивым. Также признано верным решение суда, осудившего Эльора Азарию, считать истинными большинство свидетельств обвинения. В то же время судья постановил, что свидетельство командира роты Тома Наамана "проблематично".

Судья отметил, что версия самого Эльора Азарии не может считаться убедительной, так как была сформирована в ходе следствия, несколько раз менялась и полна противоречий.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля 2016 года Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения.

4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. 21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил Эльора Азарию к 18 месяцам тюремного заключения и 12 месяцам заключения условно. Суд также постановил разжаловать Эльора Азарию в рядовые. Суд удовлетворил просьбу защиты отложить начало отбытия наказания до вынесения вердикта по апелляциям.

Со дня инцидента и до демобилизации из ЦАХАЛа Эльор Азария находился на своей военной базе в условиях открытого ареста. После демобилизации 20 июля Эльор Азария был переведен под домашний арест.

Отметим, что адвокаты, представлявшие Эльора Азарию в ходе первого процесса, подали в отставку после того, как семья осужденного приняла решение подавать апелляцию.





