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В Израиле

30 июля будет оглашен вердикт по апелляциям на приговор Эльору Азарии

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Эльор Азария
Адвокат Эльора Азарии Йорам Шефтель
Акция в поддержку Эльора Азарии в Иерусалиме

В воскресенье, 30 июля, военный суд огласит вердикт по апелляциям, поданным на приговор Эльору Азарии.

21-летний Азария, демобилизовавшийся 20 июля из ЦАХАЛа, был признан виновным в непредумышленном убийстве террориста, совершившего нападение в Хевроне в марте 2016 года. Военный суд приговорил Эльора Азарию к 18 месяцам тюремного заключения и еще году тюрьмы условно.

Адвокат Йорам Шефтель подал апелляцию и на сам обвинительный вердикт, и на приговор суда. По утверждению адвоката, военнослужащие, совершавшие аналогичные действия, не представали перед судом, а значит Азария должен быть оправдан.

Прокуратура в свою очередь требует ужесточить наказание осужденного, считая 18 месяцев тюрьмы слишком мягким приговором.

Со дня инцидента и до демобилизации из ЦАХАЛа Эльор Азария находился на своей военной базе в условиях открытого ареста. Суд удовлетворил просьбу защиты отложить начало отбытия наказания до вынесения вердикта по апелляциям. После демобилизации Эльор Азария был переведен под домашний арест.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля 2016 года Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения.

4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. 21 февраля военный суд в "Кирие" огласил приговор.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2017 г.
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