Трое жителей Рамле задержаны по подозрению в ограблении несовершеннолетних в Эйлате

Трое 19-летних жителей Рамле были задержаны по подозрению в ограблении несовершеннолетних в Эйлате. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Речь идет о двух случаях нападения и ограбления. Подозреваемые были задержаны после того, как в полицию обратился второй потерпевший, ограбленный утром в субботу, 29 июля.

Мировой суд в Эйлате продлил арест подозреваемым на пять дней.

25 июля полиция задержала двоих подозреваемых в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата. По словам потерпевших, их имущество было украдено, пока они плавали в море. В воровстве были заподозрены два человека 30 и 19 лет. В ходе расследования выяснилось, что за последний месяц они совершили кражи на семи пляжах Эйлата.