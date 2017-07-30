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В Израиле

В Хайфе задержаны подозреваемые в убийстве соседа и поджоге его квартиры

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 10 июля 2017 года

В воскресенье, 30 июля, полиция сообщила о раскрытии убийства мужчины и поджога квартиры, которые были совершены в Хайфе три недели назад. Были задержаны двое подозреваемых, 25 и 27 лет.

Согласно подозрению, они убили своего соседа во время ограбления его квартиры на улице Сиркин в Хайфе. Затем подозреваемые устроили взрыв, от которого квартира загорелась.

В ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Преступление было совершено 10 июля. Тело убитого обнаружили пожарные после того, как потушили возгорание в квартире.

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