В Хайфе задержаны подозреваемые в убийстве соседа и поджоге его квартиры

В воскресенье, 30 июля, полиция сообщила о раскрытии убийства мужчины и поджога квартиры, которые были совершены в Хайфе три недели назад. Были задержаны двое подозреваемых, 25 и 27 лет.

Согласно подозрению, они убили своего соседа во время ограбления его квартиры на улице Сиркин в Хайфе. Затем подозреваемые устроили взрыв, от которого квартира загорелась.

В ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Преступление было совершено 10 июля. Тело убитого обнаружили пожарные после того, как потушили возгорание в квартире.