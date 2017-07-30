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В Израиле

Ночные беспорядки в Яффо: задержаны 8 подозреваемых

время публикации: 09:07 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Ночные беспорядки в Яффо: задержаны 8 подозреваемых

Полиция задержала в ночь на воскресенье, 30 июля, 8 подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо на похоронах 21-летнего Махди Альсади, застреленного полицейскими. Шестеро задержанных – несовершеннолетние.

Напомним, беспорядки в Яффо начались во второй половине дня 29 июля. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль. Были подожжены 4 автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Несколько улиц в Яффо были перекрыты для движения.

В ходе инцидента были избиты сотрудник новостной редакции Второго канала ИТВ Гильад Шалмор и оператор Галь Зайтман. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Сайт Walla со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что за насилие в Яффо ответственно северное крыло "Исламского движения".

"Члены северного крыла "Исламского движения" решили воспользоваться ситуацией и вывести на улицы молодежь, чтобы устроить столкновения с силами полиции и попытаться провести параллель с событиями, которые происходили в последние недели вокруг Храмовой горы", - сказал сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 29 июля, Альсади пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице. Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

За несколько часов до похорон в соцсетях появился призыв ко всем жителям Яффо принять участие в траурной церемонии и "показать полиции, как дорого стоит кровь Махди".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Начались похороны жителя Яффо, застреленного полицейскими
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Задержаны трое подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
В Яффо вспыхнули беспорядки, вызванные действиями полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо







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