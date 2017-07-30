Конфискованы "премиальные автомобили" у семьи одного из убийц супругов Хенкин

В ночь на воскресенье, 30 июля, в лагере беженцев Дженин израильские военные совместно с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой был произведен обыск в доме одного из террористов, причастных к убийству 1 октября 2015 года супругов Эйтама и Наамы Хенкин.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе обыска были конфискованы автомобили, приобретенные родственниками террориста на деньги, переданные им представителями террористической организации ХАМАС в качестве "премии" за осуществленный теракт.

Местные жители пытались воспрепятствовать действиям израильских военных и сотрудников ШАБАКа, полицейские были вынуждены применить оружие (судя по официальному сообщению, применялись малокалиберные винтовки Ruger). Есть сведения, что двое участников беспорядков были ранены.

1 октября 2015 года в период праздника Суккот, в 21:04 на дороге, соединяющей еврейские поселения Алон Море и Итамар в Самарии, арабскими террористами были застрелены Эйтам и Наама Хенкин, из поселения Нерия. Вооруженное нападение было совершено несколькими террористами, когда семья возвращалась домой на автомобиле, в котором находились четверо детей: в возрасте от четырех месяцев до девяти лет. Дети не пострадали.

Эйтам и Наама Хенкин были религиозными сионистами. Эйтам репатриировался в Израиль из США, работал журналистом и публицистом, планировал вскоре выпустить собственную книгу. Наама возглавляла дизайнерскую компанию в Тель-Авиве.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Батальоны Шахида абд аль-Кадра аль-Хусейни", одно из боевых подразделений организации ФАТХ.

В ходе расследования была выявлена причастность ХАМАСа к организации и осуществлению этого теракта.

По данным израильских спецслужб, нападение спланировал 37-летний руководитель ячейки ХАМАС Раджаб Ахмад Мухаммад Алауи, непосредственными исполнителями теракта были 24-летний Ихья Махмуд Наиф Абдалла Хаджи Хамад, 33-летний Самир Заир Ибрагим Куса, 23-летний Карам аль-Масри и 26-летний Заид Зиад Джамилт Амар. Согласно материалам расследования, к месту предполагаемого нападения был отправлен один из членов террористической ячейки, который должен был убедиться, что поблизости нет израильских военных. Получив от него сигнал, что "дорога свободна", на задание выехали другие боевики. Заметив автомобиль семьи Хенкин, боевики открыли по нему огонь из своей машины. После того, как автомобиль семьи Хенкин остановился, к нему подбежали двое боевиков и в упор расстреляли Эйтама и Нааму Хенкин. Террористы планировали также убить находившихся в машине детей, однако один из боевиков допустил ошибку и ранил другого бандита. Террористы были вынуждены вернуться в свою машину и покинуть место теракта. Спустя два дня после теракта боевики были задержаны израильскими спецслужбами.





