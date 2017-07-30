Министр обороны Авигдор Либерман призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением о помиловании.

"Я не сомневаюсь, что он примет во внимание все непростые обстоятельства этого дела, страдания, которые пришлось перенести семье и тот факт, что речь идет об отличном солдате, который в течение полутора лет находился под арестом на своей базе", - сказал Либерман.

В воскресенье, 30 июля, апелляционный суд в "Кирие" оставил без изменений вердикт и приговор по делу Азарии. Решение было принято большинством из трех судей. Двое судей требовали ужесточить наказание Азарии.

4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. 21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения и 12 месяцам заключения условно. Суд также постановил разжаловать Азарию в рядовые. Суд удовлетворил просьбу защиты отложить начало отбытия наказания до вынесения вердикта по апелляциям.

Со дня инцидента и до демобилизации из ЦАХАЛа Эльор Азария находился на своей военной базе в условиях открытого ареста. После демобилизации 20 июля он был переведен под домашний арест.