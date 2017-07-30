Либерман призвал политиков извиниться перед ШАБАКом

Вечером в субботу, 29 июля, министр обороны Авигдор Либерман призвал политиков, критиковавших общую службу безопасности (ШАБАК) , взять свои слова назад и извиниться.

Лидер НДИ имел в виду критику, которую высказали министр по делам культуры и спорта Мири Регев, а также глава правительственной коалиции депутат Давид Битан (оба представляют в Кнессете партию "Ликуд") по поводу рекомендаций ШАБАКа во время кризиса вокруг Храмовой горы.

"ШАБАК ежедневно предотвращает теракты. Жаль, что политики делают такие заявления. Те, кто решают вопросы безопасности, знают, что нельзя одновременно заниматься праймериз и тем, как ты выглядишь в глазах членов партии", – сказал министр обороны в интервью Второму каналу ИТВ.

В ответ министр культуры Мири Регев заявила, что она не отказывается от своих слов. "Решение демонтировать металлодетекторы на Храмовой горе было ошибочным и непостижимым. Оно стало результатом запугивания ШАБАКом политического руководства страны", – заявила Регев.

Либерман прокомментировал также сообщение о том, что глава правительства обсуждал с представителями США возможность передачи ПНА района Вади Ара в обмен на аннексию Израилем Гуш Эциона. "Я рад, что премьер-министр принял мою точку зрения по этому вопросу. Я неоднократно беседовал с ним об этом", – сказал министр обороны.