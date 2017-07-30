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В Израиле

На КПП возле Хеврона армейские парамедики оказали первую помощь арабскому мальчику

время публикации: 18:56 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати фото
На КПП возле Хеврона армейские парамедики оказали первую помощь арабскому мальчику

Координатор действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай в своем Facebook, который он ведет на арабском языке, рассказал о том, как парамедики ЦАХАЛа пришли на помощь арабскому мальчику из Хеврона.

В сообщении говорится, что в доме арабской семьи в Хевроне ЧП произошло в субботу, 29 июля. Ребенок споткнулся и сильно ударился головой, после чего потерял сознание. Испуганный отец доставил сына на контрольно-пропускной пункт ЦАХАЛа и попросил вызвать "скорую".

Военнослужащие вызвали амбуланс "Красного полумесяца". До приезда врачей первую помощь малышу, получившему серьезную черепно-мозговую травму, оказывали армейские парамедики.

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