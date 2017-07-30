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В Израиле

Майкл Орен: "Правила открытия огня по террористам необходимо изменить"

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:09 блог версия для печати фото
Майкл Орен: "Правила открытия огня по террористам необходимо изменить"

Заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен (“Кулану”) считает необходимым изменение инструкций открытия огня: это предотвратило бы случай Эльора Азарии и помогло бы избежать последовавшего за этим инцидентом раскола общества, сообщили из пресс-службы партии "Кулану".

“Сегодняшний вердикт показывает всем нам: правила открытия огня должны быть изменены, - подчеркнул Майкл Орен. - Недопустимо, чтобы солдат или гражданский, заставший боевика в момент совершения теракта, раздумывал, нейтрализован террорист или нет. Наоборот - в такой ситуации он должен убедиться, что террорист не сможет никому причинить вреда. Изменение правил предотвратило бы случай Эльора Азарии и не допустило бы столько страданий и боли, причиненных стране”.

“В таких случаях колебаниям нет места, - отметил Орен. - Необходимо удостовериться, что террорист не представляет опасности”.

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