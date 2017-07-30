Прогноз погоды на 30 июля: повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 июля, будет малооблачно. Температура воздуха немного повысится.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне –20-33, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды в Средиземном море – 30-31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений. В среду температура немного понизится.