30 июля 2017 г.
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:25 Прогноз погоды на 30 июля: повышение температуры
02:06 Возле Афулы молодой мужчина получил огнестрельное ранение
23:41 Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо
22:43 Начались похороны жителя Яффо, застреленного полицейскими
22:07 Возле дома юридического советника правительства прошли одновременно три митинга
21:32 Военнослужащие конфисковали оружие в Самарии и задержали разыскиваемых
21:11 Похороны в Яффо; в город стянуты крупные силы полиции
20:23 Задержан водитель, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму в 20 раз
18:38 Задержаны трое подозреваемых в причастности к беспорядкам в Яффо
18:18 С огнем в Гиват-Коах борются 26 пожарных расчетов
В Израиле

Прогноз погоды на 30 июля: повышение температуры

время публикации: 05:25 | последнее обновление: 05:38 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 30 июля: повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 июля, будет малооблачно. Температура воздуха немного повысится.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне –20-33, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды в Средиземном море – 30-31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений. В среду температура немного понизится.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017