30 июля 2017 г.
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:39 Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели
22:13 16-летняя израильтянка требует от порносайтов удалить видео с ее участием
20:34 Возле "Бейт-Берл" обнаружен 100-летний неразорвавшийся артиллерийский снаряд
20:27 Араб из Умм эль-Фахма, намеревавшийся совершить теракт в Тель-Авиве, сдался полиции
20:05 Начальник Генштаба пообещал со всей серьезностью отнестись к просьбе Азарии об амнистии
18:56 На КПП возле Хеврона армейские парамедики оказали первую помощь арабскому мальчику
17:59 Эльор Азария начнет отбывать наказание через 10 дней
17:28 Адвокат Эльора Азарии намерен опротестовать решение суда
17:05 Из горящей квартиры в Тель-Авиве спасен 70-летний мужчина
16:22 Канцелярия президента: депутаты Кнессета не могут просить о помиловании Эльора Азарии
В Израиле

Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели

время публикации: 22:39 | последнее обновление: 22:39 блог версия для печати фото
Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели

Закончились работы по увеличению высоты оградительного сооружения вокруг гробницы Рахели с тем, чтобы защитить объект и находящихся на его территории людей от камней и бутылок с зажигательной смесью, перебрасываемых через забор.

По информации сайта "Аруц 7", работы проводились по инициативе раввина Шахара Фаермана и гендиректора Национального центра по развитию и охране Святых мест, раввина Йосефа Швингера.

Возле гробницы Рахели регулярно происходят столкновения между арабами и сотрудниками израильских сил безопасности. Во время беспорядков арабы перебрасывают через забор бутылки с "коктейлем Молотова" и камни, стремясь нанести физические повреждения евреям, молящимся на территории комплекса.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
"День гнева". Полиция сообщает, что ситуация под контролем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
Военнослужащими ЦАХАЛа предотвращен теракт возле перекрестка Гуш-Эцион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
После пятничной молитвы начались столкновения между арабами и силами безопасности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Теракт в поселении Халамиш: трое погибших
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
В сторону гробницы Рахели брошено самодельное взрывное устройство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Возле гробницы Рахели задержан араб, у которого был при обыске найден нож







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017