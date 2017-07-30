Увеличена высота ограждения вокруг гробницы Рахели

Закончились работы по увеличению высоты оградительного сооружения вокруг гробницы Рахели с тем, чтобы защитить объект и находящихся на его территории людей от камней и бутылок с зажигательной смесью, перебрасываемых через забор.

По информации сайта "Аруц 7", работы проводились по инициативе раввина Шахара Фаермана и гендиректора Национального центра по развитию и охране Святых мест, раввина Йосефа Швингера.

Возле гробницы Рахели регулярно происходят столкновения между арабами и сотрудниками израильских сил безопасности. Во время беспорядков арабы перебрасывают через забор бутылки с "коктейлем Молотова" и камни, стремясь нанести физические повреждения евреям, молящимся на территории комплекса.