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В Израиле

Канцелярия президента: депутаты Кнессета не могут просить о помиловании Эльора Азарии

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
Канцелярия президента: депутаты Кнессета не могут просить о помиловании Эльора Азарии

Канцелярия президента Израиля распространила напоминание о том, что только Эльор Азария, его семья или адвокаты могут обратиться к президенту с прошением о его помиловании.

В заявлении канцелярии президента указывается, что президент не может рассматривать обращения, поступающие от политиков и депутатов Кнессета.

Вместе с тем, в окружении президента рекомендовали Эльору Азарии сначала обратиться за помилованием к начальнику генштаба, и лишь потом - к президенту.

Ранее министр обороны Авигдор Либерман попросил родственников экс-военнослужащего не подавать новую апелляцию на приговор, а обратиться к начальнику генштаба с прошением об амнистии. "Я прошу семью Эльора Азарии не продолжать процесс апелляции, а обратиться к военным инстанциям и закончить эту историю как можно скорее, во благо Эльора, семьи и всего народа Израиля. Сейчас самое время подать прошение об амнистии начальнику генерального штаба. Я не сомневаюсь, что он примет во внимание все непростые обстоятельства этого дела, страдания, которые пришлось перенести семье и тот факт, что речь идет об отличном солдате, который в течение полутора лет находился под арестом на своей базе", - сказал Авигдор Либерман.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
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