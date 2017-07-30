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В Израиле

Житель Тель-Авива задержан по подозрению в торговле "наркотиком изнасилования"

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Житель Тель-Авива задержан по подозрению в торговле "наркотиком изнасилования"

43-летний житель Тель-Авива был задержан по подозрению в торговле "наркотиком изнасилования". Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Во время задержания подозреваемый попытался выбросить в мусор пакет с флаконами, в которых, согласно подозрению, находилось наркотическое вещество.

В ходе обыска в его квартире было обнаружено полтора литра этого наркотика, а также другие наркотические вещества. Суд продлил арест подозреваемому до понедельника, 31 июля.

В марте израильская полиция провела две операции, в ходе которых особое внимание было уделено "наркотику изнасилования". В ходе обысков, произведенных в квартирах наркоторговцев, было изъято большое количество флаконов с этим наркотиком, которые, по всей видимости, подозреваемые намеревались продавать в клубах Тель-Авива.

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