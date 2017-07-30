16-летняя израильтянка требует от порносайтов удалить видео с ее участием

Несколько месяцев 16-летняя израильтянка добивается от порносайтов того, чтобы они удалили видео с ее участием. Видео было снято и распространенно бывшим бойфрендом девушки.

2,5 месяца назад девушка подала жалобу в полицию на бывшего бойфренда, который сперва выложил видео продолжительностью менее минуты в WhatsApp, а затем оно стало появляться на порносайтах.

10 канал ИТВ, рассказывая об этом деле, отмечает, что в израильском законодательстве есть статья, запрещающая публикацию видео интимного характера без согласия его участников. Нарушение этого запрета карается тюремным заключением сроком до 5 лет. Однако, как отмечалось в новостном сюжете, многим израильтянам неизвестно об этом законе.

10 канал сообщил, что девушка опасается выходить из дома из страха быть узнанной. Ее попытки "очистить" интернет от "домашнего порно" с ее участием затрудняет то, что большинство сайтов находятся за пределами Израиля.

По информации этого источника, полиция начала расследование в отношение 20-летнего мужчины, бывшего бойфренда девушки.





