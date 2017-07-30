Адвокат Эльора Азарии намерен опротестовать решение суда

Адвокат Йорам Шефтель, представляющий интересы Эльора Азарии, попросил суд отложить на 30 дней исполнение приговора с тем, чтобы подготовить апелляцию на решение апелляционного суда в Верховный суд.

30 июля апелляционный суд в "Кирие" оставил без изменения вердикт и приговор по делу Эльора Азарии. Решение было принято большинством из трех судей - двое других требовали ужесточить наказание. Глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис отклонил все доводы защиты. Суд постановил, что прецеденты, которые не повлекли расследования, являются в данном случае нерелевантными.

Министр обороны Авигдор Либерман ранее призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением об амнистии.