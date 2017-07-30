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В Израиле

Возле Афулы молодой мужчина получил огнестрельное ранение

время публикации: 02:06 | последнее обновление: 02:11 блог версия для печати фото
Возле Афулы молодой мужчина получил огнестрельное ранение

В ночь на воскресенье, 30 июля, в арабском населенном пункте Сулам, расположенном на севере Израиля, рядом с Афулой, 21-летний местный житель получил огнестрельное ранение.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в афульскую больницу "А-Эмек". Состояние пациента оценивается врачами больницы как тяжелое.

Согласно результатам предварительного расследования инцидента, молодой человек был ранен случайным выстрелом из пистолета, происшедшим в момент, когда оружие находилось в руках у его отца.

Сотрудники полиции задержали отца пострадавшего. В настоящее время его допрашивают следователи.

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