Эльор Азария приступит к отбыванию наказания через 10 дней

Суд отклонил просьбу адвоката Эльора Азарии, Йорама Шефтеля, отложить исполнение наказания на 30 дней, чтобы подготовить апелляцию в Верховный суд.

Рассматривая просьбу адвоката, глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис, удалился на перерыв, чтобы обсудить ситуацию с представителями прокуратуры. Вернувшись, он заявил, что обвинение не видит причин для предоставления дополнительной отсрочки. Вместе с тем, прокуратура согласилась предоставить обвиняемому и его адвокату "несколько дней".

Таким образом, согласно решению суда Эльор Азария должен приступить к отбыванию наказания 9 августа.

Министр обороны Авигдор Либерман ранее призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением об амнистии.





