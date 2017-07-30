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В Израиле

Эльор Азария приступит к отбыванию наказания через 10 дней

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
Эльор Азария приступит к отбыванию наказания через 10 дней

Суд отклонил просьбу адвоката Эльора Азарии, Йорама Шефтеля, отложить исполнение наказания на 30 дней, чтобы подготовить апелляцию в Верховный суд.

Рассматривая просьбу адвоката, глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис, удалился на перерыв, чтобы обсудить ситуацию с представителями прокуратуры. Вернувшись, он заявил, что обвинение не видит причин для предоставления дополнительной отсрочки. Вместе с тем, прокуратура согласилась предоставить обвиняемому и его адвокату "несколько дней".

Таким образом, согласно решению суда Эльор Азария должен приступить к отбыванию наказания 9 августа.

Министр обороны Авигдор Либерман ранее призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением об амнистии.



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Адвокат Эльора Азарии намерен опротестовать решение суда
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Канцелярия президента: депутаты Кнессета не могут просить о помиловании Эльора Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Авигдор Либерман призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
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