Русскоязычную семью из Иерусалима обвиняют в сутенерстве

В воскресенье, 30 июля, прокуратура Иерусалимского округа предъявила троим членам семьи обвинение в сутенерстве, публикации объявлений об оказании услуг проституток и других преступлениях.

Согласно обвинительному заключению, Элен Левинская, ее гражданский муж Саси Лев и мать Ирина Щепинина организовали публичные дома в съемных квартирах в Иерусалиме и наняли проституток, которых нашли с помощью объявлений в интернете.

Обвинение предъявлено также жителю поселения Бейт-Джала. Он обвиняется в том, что привлек свою соседку к занятию проституцией. Четверо обвиняемых делили между собой половину денег, которые получали от клиентов нанятые ими проститутки.