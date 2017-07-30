Житель Хайфы подозревается в убийстве и поджоге в Тель-Авиве

38-летний житель Хайфы подозревается в том, что 22 июля он убил 60-летнего жителя Тель-Авива и поджег его квартиру. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, подозреваемый состоял с покойным в интимной связи. После совершения преступления он снял по его кредитной карте тысячи шекелей.

Арест подозреваемому продлен до 9 августа.

Преступление было совершено на улице Буграшов. Пожарные, приникшие в квартиру для тушения возгорания, обнаружили там мужчину без сознания. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов", где вскоре скончался.